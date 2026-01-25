Habertürk
        Anadolu Efes: 95 - Bursaspor Basketbol: 80 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 95 - Bursaspor Basketbol: 80 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:34
        Anadolu Efes evinde kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bursaspor Basketbol'u konuk etti. Anadolu Efes, salondan 95-80 galibiyetle ayrıldı.

        Anadolu Efes, bu galibiyetle ligde 10. galibiyetini elde etti. Bursaspor, sahadan 11. kez mağlubiyetle ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

        Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

        1. Periyot: 20-12

        Devre: 45-30

        3. Periyot: 74-53

