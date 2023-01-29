Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 17'nci haftasında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor'u 90-64 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes´te 19 sayıyla Amath M´Baye olurken, Aliağa Petkim´de ise 11 sayıyla Kenny Chery oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 12'nci galibiyetini alırken, Aliağa Petkim ise 11´inci yenilgisini aldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
ANADOLU EFES: Furkan Haltalı 13, M´Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5
ALİAĞA PETKİMSPOR: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6
1´İNCİ PERİYOT: 17-18
DEVRE: 46-29
3´ÜNCÜ PERİYOT: 66-44
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