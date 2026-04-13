        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

        Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye Basketbol Süper Ligi 26. hafta programında öne çıkan mücadelelerden biri olacak. Ezeli rekabette son dönemde Fenerbahçe Beko'nun üstün performansı dikkat çekerken, iki takımın güncel form durumu karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbi öncesi merak edilen tüm detaylar…

        13 Nisan 2026 - 12:22
        Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en kritik randevularından biri olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Son karşılaşmalarda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, bu kez deplasmanda seriyi sürdürmek isterken, Anadolu Efes ise taraftarı önünde çıkış arıyor. Basketbol tutkunlarının gündeminde yer alan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları ise yanıt bekliyor. Detaylar haberimizde...

        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sonuna yaklaşırken gözler haftanın en kritik eşleşmesine çevrildi. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak. Hakem hava atışının saat 19:00'da yapılacağı karşılaşma, İstanbul'un yeni basketbol üssü olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Sporseverlerin ekran başına kilitleneceği bu büyük randevunun yayıncı kuruluşu belli oldu. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi, beIN Sports kanalından canlı yayımlanacak.

