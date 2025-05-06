Anadolu Efes, Final Four için sahaya çıkıyor!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve Tuttur'dan canlı yayınlanacak.

Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY EuroLeague'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'DA 875. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 875. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluğa ulaştığı THY EuroLeague'de ise 627. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 626 maçının 337'sini kazandı, 289'undan mağlubiyetle ayrıldı.