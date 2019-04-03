Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.

Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ise play-off'a kalma şansı sürüyor.

AVRUPA'DA 651. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 651. maçını oynayacak.

Bugüne dek oynadığı 650 maçta 359 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile daha önce 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 17-8 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı 81-80 kaybetmişti.