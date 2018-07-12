Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, James Anderson'u resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon VTB Ligi’nde Khimki forması ile 23 maça çıkan Anderson, maç başına 22:50 dakika süre alarak 8,9 sayı, 3,3 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları tutturdu. Euroleague’de geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada 21:45 dakika ortalama süre alan Anderson, maç başına 9,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

NBA'de San Antonio Spurs, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Sacramento Kings gibi takımlarda da oynayan 29 yaşındaki skorer yıldız, kariyerinde daha önce 1 sezon Darüşşafaka'da boy göstermişti.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Anadolu Efes Kulübü'nden transferin detaylarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Anadolu Efes, Rusya’nın Khimki takımında forma giyen James Anderson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.