Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes, Jordan Loyd'un sözleşmesini uzattı!

        Anadolu Efes, Jordan Loyd'un sözleşmesini uzattı!

        Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anadolu Efes, Jordan Loyd'la nikah tazeledi

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk sözleşme uzattık." ifadeleri kullanıldı.

        Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Yunanistan'da aşk tatili
        Yunanistan'da aşk tatili