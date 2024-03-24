Anadolu Efes, Manisa deplasmanında kazandı!

Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı Anadolu Efes deplasmanda play-off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u baştan sona çekişmeli geçen maçta 81-76 yenmeyi başardı.

Muradiye Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önündeki karşılaşmanın ilk periyodu 22-19, ilk yarısı 44-43 ev sahibi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un üçlükleriyle 13-1'lik seri yakalayan ev sahibi Manisa BŞB, skoru 57-44'e getirip farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Ancak bu bölümden sonra bu kez Anadolu Efes 17-3'lük seri bulup periyodun bitimine 1 dakika kala Willis'in üçlüğüyle 61-60 öne geçti. Periyot ev sahibinden Terry'nin basketiyle 62-61 Manisa ekibi lehine sonuçlandı. Son periyotta Clyburn'un bitime 1 dakika 19 saniya kala basketiyle skoru 76-76'ya getiren Anadolu Efes, Bryant ile bitime 35 saniye varken bulduğu üçlükle 79-76 öne geçerek son anlarda salondan 81-76'lık galibiyetle ayrıldı.