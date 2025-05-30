Anadolu Efes - Mersin Spor: 92-71 (MAÇ SONUCU)
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Mersin Spor'u 92-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u konuk ettiği karşılaşmadan 92-71 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
Oyuna etkili başlayarak ilk periyodu 28-20 önde geçen ev sahibi ekip özellikle pota altında Daniel Oturu’nun etkili performansıyla ilk yarıyı da 18 sayı farkla 51-33 önde kapattı. 3’üncü periyodu da 76-54 önde kapatan Anadolu Efes maçı 92-71 kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 36 sayı üreten Daniel Oturu oldu.
İki maç kazanan takımın play-off yarı finaline yükseleceği eşleşmenin 2’nci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Mersin’de oynanacak.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Bryant 9, Thompson 7, Oturu 36, Rıdvan Öncel 3, Willis 8, Erkan Yılmaz, Larkin 3, Poirier 4, PJ Dozier 12, Ercan Osmani 10, Doğuş Özdemiroğlu, , Burak Can Yıldızlı
MERSİN SPOR: Cruz 3, Cobbs 11, Manek 12, Kartal Özmızrak 4, Magnay 6, Efianayi 15, Pineiro 6, Canberk Kuş 3, Olaseni 6, Deniz Kılıçlı 2 Tevfik Akdamar 3
1’İNCİ PERİYOT: 28-20
DEVRE: 51-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-54