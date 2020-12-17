Anadolu Efes Olimpia Milano maçı şifresiz CANLI İZLE - Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yay

Basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES O.MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Olimpia Milano maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES MAÇI CANLI YAYIN

EFES, AVRUPA'DA 677. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 677. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 674 müsabakada 375 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 427. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 426 maçta 218 galibiyet, 208 yenilgi aldı.