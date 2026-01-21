Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlayacak!

Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:15
        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

        Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

        Bir maçı eksik Olympiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

        Lacivert-beyazlılar, ligin 4. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi.

        AVRUPA KUPALARINDA 899. RANDEVU

        Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 651. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 650 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

