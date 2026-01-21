Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlayacak!
Anadolu Efes, EuroLeague'de yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Bir maçı eksik Olympiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Lacivert-beyazlılar, ligin 4. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi.
AVRUPA KUPALARINDA 899. RANDEVU
Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 651. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 650 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.