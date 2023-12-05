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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes Panathinaikos basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve bilet fiyatları ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes Panathinaikos basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve bilet fiyatları ne kadar?

        THY EuroLeague'de çift maç haftası bu akşam başlıyor. Ligdeki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, sahasında eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u sahasında ağırlayacak. Play-off mücadelesi veren lacivert beyazlılar, Panathinaikos karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. İşte, Anadolu Efes Panathinaikos basketbol maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:56
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        Anadolu Efes Panathinaikos mücadelesi için geri sayıma geçilmiş durumda. THY EuroLeague'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Anadolu Efes Panathinaikos maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...

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        ANADOLU EFES PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

        THY EuroLeague'de 12. hafta maçı olan Anadolu Efes Panathinaikos basketbol karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

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        ANADOLU EFES PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes Panathinaikos basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        ANADOLU EFES PANATHINAIKOS MAÇI BİLET FİYATLARI

        Tribün T1 380,00 ₺

        Tribün T3 110,00 ₺

        Tribün T4 200,00 ₺

        Away Sector 1120,00 ₺

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        ANADOLU EFES KADROSU

        Ante Zizic - 26 yaş

        Beaubois Rodrigue - 35 yaş

        Elijah Bryant - 28 yaş

        Erten Gazi - 26

        Darius Thompson - 28

        5

        Tyrique Jones - 26

        Ercan Osmani - 25

        Will Clyburn - 33

        Derek Willis - 28

        Burak Yildizli - 29

        Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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