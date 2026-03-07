Canlı
        Anadolu Efes'te Pablo Laso'dan istifa yanıtı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Pablo Laso'dan istifa yanıtı!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine 91-88 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, mağlubiyet dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 00:13
        Pablo Laso'dan istifa yanıtı!

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, "Galibiyetten dolayı Asvel'i tebrik ederim. İstatistiklere ve yüzdelere odaklandığınızda onlardan daha iyi olduğumuzu görüyorsunuz ama oyunun iki yönü var ki oyunu tutamamamızı engelleyen yönlerdi. Ribaunt almada iyi bir iş çıkaramadık. Bu bizim oyunun ritmini tutmamızı sağlayacaktı. Diğeri de top kayıpları. Onların aldığı 11 hücum ribaundını göz önüne alır ve bizim 20 top kaybımızı işin içine katacak olursak bu toplam 31 top kullanma anlamına geliyor. Böyle olunca maçları kazanmak zordur. Takımın bunu çok iyi anlaması lazım. Rakibimizin kaç sayı attığına değil, nasıl attığına odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Laso, gündeminde istifa olmadığını belirterek, "İstifa etmeyi ya da kulüp tarafından gönderilmeyi düşünmüyorum. Böyle bakmıyorum meseleye. Mümkün olan en iyi şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Benim için bu akşamki mağlubiyet hayal kırıklığı oluşturan bir mağlubiyet. Bazen kazandığınızda bazı sorunları örtbas edebilirsiniz ama kaybettiğinizde sorunlar daha büyük gözükür." ifadelerini kullandı.

        LDLC ASVEL CEPHESİ

        LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet ise şunları kaydetti:

        "Takımımı ve oyuncularımı kutlamak istiyorum. Evinde formda bir takıma karşı kazandık. Mücadeleye devam edeceğiz. Birkaç maç daha bu şekilde oynamamız gerekiyor. Anadolu Efes son birkaç maçında evinde formda bir takım. Onların kazanma ihtimali bize kıyasla daha fazlaydı. Oyuncularımdan performans almayı bekliyordum. Şimdi bu galibiyetin tadını çıkarmalıyız."

