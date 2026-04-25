        Anadolu Efes - Türk Telekom: 101-91 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes - Türk Telekom: 101-91 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı Türk Telekom'u 101-91 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Efes, Telekom'un hattını kesti!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-91 yendi.

        Bu sonuçla Anadolu Efes 18. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Akkuşoğlu

        Anadolu Efes: Larkin 18, Loyd 13, Dozier 16, Poirier 20, Ercan Osmani 10, Beaubois 3, Şehmus Hazer 11, Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Jones 6

        Türk Telekom: Smith 31, Trifunovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Simonovic 4, Alexander 2, Allman 12, Berkan Durmaz 8, Emircan Koşut, Ata Kahraman, Usher 2, Bankston 7

        1. Periyot: 29-31

        Devre: 55-48

        3. Periyot: 79-67

        Beş faulle çıkan: 38.12 Poirier (Anadolu Efes)

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
