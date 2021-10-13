Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Anadolu Isuzu'dan Fransa'ya elektrikli midibüs ihracatı

Ticari araç markası Anadolu Isuzu, elektrikli midibüsü Novociti Volt'un ilk yurtdışı teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Fransa'da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak Novociti Volt'ta 211kWh'lık kapasiteli bataryanın araca 300 km'ye kadar menzil sağladığı kaydedildi

Anadolu Isuzu'dan Fransa'ya elektrikli midibüs ihracatı
HABERTURK.COM

Anadolu Isuzu, elektrikli midibüs Novociti Volt''un ilk yurtdışı teslimatını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu'nun belediyelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği Novociti Life platformu üzerinde geliştirilen araç, sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirildi.

8 metrelik uzunluğa elektrikli midibüste yer alan ve tavana yerleştirilen 211kWh'lık kapasite bataryalar, araca 300 km'ye kadar menzil imkanı sunuyor.

Yolcu kapasitesi 52'ye kadar yükseltilebilen araçta, rejeneratif frenleme sisteminin de araç menziline ve toplam güç yönetimine katkı sağladığı belirtildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili olarak, "Yurtdışı pazarlara ve Avrupa normlarına yönelik ürün geliştirme ve üretim yapma gücümüzle ihracata devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik üretim süreçlerimizde geliştirdiğimiz uygulamalar ve çevre dostu araçlarımızla yurtdışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi ve ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Dünya belediyelerinin güncel taleplerini tam olarak karşılayan, çevre dostu, sessiz, konforlu ve modern ulaşım çözümlerinde giderek daha fazla tercih ediliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VW-Ford işbirliği ilk meyvesini verdi! Yeni nesil Tourneo Connect tanıtıldı - haberler
OTOMOBİL VW-Ford işbirliği ilk meyvesini verdi
Yerli oto TOGG'un ihracatı için tarih verildi
OTOMOBİL Yerli otonun ihracatı için tarih verildi
VW Doğu Avrupa'da batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİL VW'den Avrupa'da batarya çıkarması!
Toyota tek depoyla en uzun mesafe gitme rekorunu kırdı
OTOMOBİL Tek depoyla 1360 km yol gitti
Tesla Almanya'da haftada 10.000 araç üretecek
OTOMOBİL Berlin'de haftada 10 bin araç üretecek
OSD Başkanı Yenigün: Otomotivde yeni yatırım gelebilir - haberler
OTOMOBİL 'Otomotivde yeni yatırım gelebilir'
Yeni Honda Accord Türkiye'de satışa sunuldu - haberler
OTOMOBİL Türkiye'ye özel geliştirildi!
Otomotivde hem ihracat hem de üretim arttı - haberler
OTOMOBİL Otomotivde ihracat ve üretim arttı
OİB, otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edecek
OTOMOBİL Otomotiv sektöründen sera gazı hamlesi
Spor ve lüks otomobil satışlarında lider kim?
OTOMOBİL Lüks oto satışlarında lider

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.