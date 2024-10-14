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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 06:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 07:01
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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Ankara istikametinde seyreden, İ.D. idaresindeki otomobil, Bolu Dağı geçişi 1. viyadükte kontrolden çıkarak önündeki T.B. yönetimindeki TIR'a çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü İ.D. ve aynı araçta bulunan G.D, T.U.D. ve F.E. yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Bölgede kısa süre aksayan ulaşım, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Anadolu Otoyolu
        #düzce
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