Anadolu Selçuklu sikkeleri 9 asır öncesine ışık tutuyor

Altın ve gümüşler, 2. Kılıçarslan'dan itibaren darp edilmeye başlıyor ancak bu koleksiyonda biz altın paraları Alaeddin Keykubad ile görmeye başlıyoruz. Burada en kıymetli altın para 2. İzzeddin Keykavus'undur. Üzerinde 'Dar-ül Mülk Ko' yazar. Konya'nın başkentlik unvanlarından olduğu için önemlidir" diye konuştu.

Acar, sergi salonundaki haritada darphanelerin yerlerinin görülebildiğini de sözlerine ekledi.