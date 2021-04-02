Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem

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Anadolu Vakfı tarafından bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’nın 9. dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program ile topluma, evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmak amaçlanıyor.

Açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada aydınlık yarınların yolunun gençlerin iyi yetişmesinden geçtiğini ifade eden Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan; “Sürdürülebilir kalkınma yolunda en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan eğitim alanında, Vakfımızın sadece burs vermenin çok ötesine giderek, farklı projeleriyle eğitim sistemini her açıdan destekler hale gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bugüne kadar pek çok eğitim kurumu inşa ettik. Bursiyerlerimizin bireysel gelişimini destekleyen nitelikli eğitimler ve programlar sağlıyoruz” dedi.