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Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem başladı

Anadolu Vakfı’nın Mentorluk Programı 9. dönemine başladı. Vakfın Türkiye’nin dört bir yanındaki bursiyerlerini çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra konusunda uzman yönetici ve lider buluşmaları ile destekleyeceği programa katılan mentor ve mentee sayısı bu yıl 173’e yükseldi. Yeni dönemde bursiyerlere yönelik eğitim ve gelişim programı da yenilendi.

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nda 9. dönem
HABERTURK.COM

Anadolu Vakfı tarafından bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’nın 9. dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program ile topluma, evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmak amaçlanıyor.

Açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada aydınlık yarınların yolunun gençlerin iyi yetişmesinden geçtiğini ifade eden Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan; “Sürdürülebilir kalkınma yolunda en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan eğitim alanında, Vakfımızın sadece burs vermenin çok ötesine giderek, farklı projeleriyle eğitim sistemini her açıdan destekler hale gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bugüne kadar pek çok eğitim kurumu inşa ettik. Bursiyerlerimizin bireysel gelişimini destekleyen nitelikli eğitimler ve programlar sağlıyoruz” dedi.

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