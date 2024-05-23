Anadolubank Genel Müdürlüğü’ne İnce getirildi

Türk bankacılık sektörünün saygın ve güçlü kurumları arasında yer alan Anadolubank’ta üst düzey atama gerçekleşti. Banka’nın Genel Müdürlüğü’ne, Anadolubank Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan ve Şubat 2024’te Genel Müdür Vekili olarak görev almaya başlayan Suat İnce atandı.