        Anamur – Alanya Kaç Kilometre? Anamur – Alanya Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Anamur – Alanya Kaç Kilometre? Anamur – Alanya Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Mersin'in Anamur ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesi arasındaki yolculuk, hem tatil planlayanlar hem de iş seyahati yapanlar için oldukça popüler rotasyonlardan biridir. Bu rota hakkında sıkça sorulan sorular arasında Anamur – Alanya kaç km, Anamur – Alanya mesafe ne kadar ve Anamur – Alanya ne kadar sürede gidilir öne çıkar. İki şehir arasındaki mesafe ve seyahat süresinin bilinmesi, yolculuğun rahat ve güvenli şekilde planlanması açısından oldukça önemlidir. Eğer siz de bu popüler rotasyonu seçenlerdenseniz merak ettiğiniz detayları yazımızda bulabilirsiniz…

        Giriş: 21.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:44
        Anamur – Alanya Kaç Kilometre?
        Anamur – Alanya Kaç Kilometre?

        Anamur – Alanya kaç km sorusunun kara yolu açısından yanıtı yaklaşık 120 kilometre şeklindedir. Bu mesafe, Anamur’dan başlayıp Alanya’ya ulaşan ana kara yolu rotası üzerinden hesaplanmıştır. Yol, büyük ölçüde sahil boyunca ilerlediği için manzaralı ve keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Rota boyunca hem kıyı kesimleri hem de kırsal alanlar geçilir. Bu durum da yolculuğu hem kısa hem de doğal güzelliklerle zenginleştirilmiş bir hale getirir. Kuş uçuşu mesafeye bakıldığında Anamur ile Alanya arasındaki uzaklığın yaklaşık 91 kilometre olduğunu söylemek mümkün. Ancak, kullanılan kara yolu rotası virajlı ve kıvrımlı olduğu için gerçek sürüş mesafesi kuş uçuşu mesafeden daha fazladır. Bu nedenle yolculuk planlanırken, kilometre hesaplamalarında kara yolu mesafesi dikkate alınmalıdır. Rota üzerinde yer alan şehir ve kasaba geçişleri de mesafeyi uzatabilir, bu yüzden toplam 120 kilometre civarı mesafe sürücüler için gerçekçi bir değerlendirme sağlar.

        Anamur – Alanya Mesafe Ne Kadar?

        Seyahat edenlerin bu güzergah ile ilgili merak ettiği bir diğer soru ise; Anamur – Alanya mesafe ne kadar sorusudur. 120 kilometrelik kara yolu mesafesi, sürücülere makul bir zaman dilimi ve güvenli bir yolculuk imkanı sunar. Bu mesafe aynı zamanda yakıt ve maliyet planlaması açısından da önemlidir. Ortalama bir otomobil ile yapılacak bu yolculuğun, kısa molalarla konforlu bir şekilde tamamlanabileceğini belirtelim. Rota boyunca yol koşulları büyük ölçüde düzgün ve asfaltlıdır, ancak bazı bölgelerde virajlar ve dar yollar da bulunabilir. Bu nedenle sürüş esnasında dikkatli olmak ve hız kontrolünü sağlamak önemlidir. Yol boyunca kıyı manzarası, deniz havası ve doğal güzellikler yolculuğu keyifli kılar. Özellikle turistik dönemlerde, yolun yoğun olabileceği göz önünde bulundurularak, mesafenin sürüş deneyimine etkisi hesaba katılmalıdır. Mesafe aynı zamanda araç planlaması açısından da önemli bir göstergedir. Yakıt tüketimi, araç türüne ve kullanım şekline göre her ne kadar değişse de, 120 kilometrelik bir rota çoğu araç için tek depo yakıt ile rahatlıkla kat edilebilir. Uzun bir yolculuk olmasa da sürücüler molalarını ve yakıt ikmalleri ile ilgili planlarını önceden yapmalıdır.

        Anamur – Alanya Ne Kadar Sürede Gidilir?

        Seyahat planlarken en çok sorulan sorulardan biri de Anamur – Alanya ne kadar sürede gidilir sorusudur. Ortalama hız ve normal yol koşulları dikkate alındığında bu yolculuk genellikle 1 saat 30 dakika ile 1 saat 40 dakika arasında seyreder. Bu süre, yol üzerinde trafik yoğunluğunun fazla olmadığı, hava koşullarının elverişli olduğu ve sürücünün molaları minimal tuttuğu durumlar için geçerlidir. Ancak elbette sürüş süresi bazı etkenlere bağlı olarak değişebilir. Kıyı yolunun bazı bölümlerinde virajlı yollar ve iniş çıkışlı kesimler bulunduğundan, sürüş sırasında dikkat ve hız kontrolü önemlidir. Ayrıca turistik dönemde özellikle yaz aylarında yol yoğunluğu artabilir, bu da toplam süreyi uzatabilir. Sürücüler için zaman planlaması yaparken bu faktörlerin göz önünde bulundurulması yolculuğun güvenli ve rahat geçmesini sağlar. Toplu taşıma ile seyahat edenler için süre biraz daha uzun olabilir. Otobüsler, yol üzerinde duraklama yapabilir ve yolcu alıp yolcu indirebilirler, mola verebilirler… Bu gibi nedenlerle toplam süre yaklaşık 2 saate kadar çıkabilir. Bu nedenle toplu taşıma ile yolculuk planlayanların, sefer saatlerini ve güzergahlarını önceden kontrol etmesi yolculuğu sorunsuz hale getirecektir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
