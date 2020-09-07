Çiçekler bir araya gelerek ananası oluşturur. Dış kısmında dikenleri olan meyvenin baş kısmında yeşil iri yaprakları bulunmaktadır. Yaprakları dip bölümünde rozet biçiminde bir araya toplanmıştır; uzun, sert ve kenarları dikenlidir. Dış yüzeyinde, kalın ve gözenekli yapıya sahip bir kabuk bulunur. Meyve dalından koptuktan sonra olgunlaşma göstermez. Meyve salatalarında, kokteyllerde, yoğurt, reçel ve dondurmada tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır.

Ananasın besin değerleri

Bir bardak ananas suyu yetişkin bir insanın günlük; manganez ihtiyacının %6’sını, C vitaminin %42’sini, B1 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamininin de en az %10 kadarını karşılamaktadır. Kalsiyum ve potasyum bakımından zengindir. Sodyum miktarı çok düşüktür. Beta karoten içerir. Az miktarda A vitamini, K vitamini, demir, fosfor, bakır, çinko ihtiva etmektedir. 100 gr ananasta ise; 50 kalori, 14 gr. şeker, 1,7 gr. yağ, 1 gr. protein, 21,6 gr. karbonhidrat bulunmaktadır. Lif bakımından zengindir. Meyvenin sap kısmı ve yenilmeyen kısımları bitkiye özgü bir enzim olan bromelain maddesinin en çok bulunduğu kısımlardır. Meyvenin %86’sı da sudur.

Ananasın Faydaları Nelerdir?

Sindirim sistemini güçlendirir: Ananasta bulunan bromelain sindirim sistemini desteklemektedir. Bromelain, sitokin denilen, sindirim sistemini kaplayıp iltihaplanmaya yol açabilen hücreleri engellemektedir. Bu şekilde İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve ülseratif kolit ile mücadele edebilir. Bromelain; pankreasın sindirim enzimi üretimini artırıp, protein moleküllerinin bağırsakta daha kolay emilmesini sağlayarak pankreas yetmezliğine faydalı olabilir. Ayrıca lifli ve sulu yapısıyla kabızlık ve ishalin önlenmesine yardımcı olur.

Kanser Hücrelerini Baskılar: Ananas, oksidatif stresi, iltihaplanmayı azaltarak bazı kanser türlerinin gelişimini önlemektedir. İnsansız laboratuvar çalışmalarında meme, cilt, safra kanalı, ağız, gırtlak, mide ve kolon bölgesi kanserlerinde hücre büyümesini baskıladığı gözlenmiştir. Ananasta bulunan diğer bir antioksidan beta karotenin de kolon ve prostat kanserine karşı faydalı olabileceği ve kolon kanseri hastaları üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca içerdiği lif, kolorektal kanser riskini azaltmaktadır.

Kalp Sağlığını Korur: Ananastaki lif, potasyum, C vitamini içeriği kalp sağlığına faydalıdır. Yüksek potasyum alımı (günlük önerilen 4700 mg) iskemik kalp hastalığından ölüm riskini %49 azaltmaktadır. Tansiyonu dengelemekte, inme riskini, kan basıncını düşürmektedir. Bromelain enziminin de kan pıhtılaştırıcı etkiler gösterdiği, tromboz gibi kardiyovasküler rahatsızlıkları önleyebileceği düşünülmektedir.

İltihaplanmayı Önler: Yüksek miktarda ki C vitamini içeriği, kolajen üretimini artırarak iç-dış yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Çocuklarda; viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnç sağlar. Beyaz kan hücresi oluşumunu hızlandırır. Ananas suyu; bağırsak kurtlarını dökmeye yardımcıdır. Solunum yolları ve sinüs boşluklarında biriken balgam ve mukusun azaltılmasına yardımcı olur. Soğuk algınlığına iyi gelir. Astım ve bronşit semptomlarını hafifletebilir.

Doğurganlığı Arttırır: Ananasın vitamin ve mineral içeriği serbest radikal oluşumunu engelleyerek erkek ve dişi doğurganlığını artırır.

Ananas Serbest Radikalleri Önler: Ananas, çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu serbest radikaller kanser ve kalp hastalıklarına neden olurlar. Antioksidan özelliği sayesinde vücutta dolaşan serbest radikalleri önler ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olurlar.

Ananas Soğuk Algınlıklarına İyi Gelir: Ananas bol miktarda C vitamini, bromelain içerdiği için mikrobik enfeksiyonlara karşı çok etkilidir. Bunun yanında ilaç tedavilerine yardımcı olur, özellikle öksürüğe karşı etkilidir.

Güçlü Kemikler İçin Ananas: Zengin oranda içerdiği manganez, kemik, bağ dokularını kuvvetlendirir. Günlük bir fincan ananas tüketimi vücudumuza ortalama %73 manganez sağlar.

Sağlıklı Dişler İçin Ananas: Ananasın diş sağlığı için de önemli bir besin maddesidir. İçerdiği zengin besin kaynaklarıyla diş minelerini güçlendirir, çürümeyi önler.

Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta): Makula dejenerasyonu bir göz problemidir. Genelde yaşlanmayla, sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkar. Ananasın içerdiği zengin miktardaki beta karoten bu sorunun çözülmesine önemli ölçüde yardımcıdır, göz sağlığını korur.

Sinüzit, Boğaz Ağrısı, Gut ve Şişkinliklere İyi Gelir: Ananas özellikle sinüziti önleyen bromelain maddesi açısından çok zengin bir meyvedir. Bu madde yardımıyla sinüzitin tedavisinde etkilidir. Bunun yanında gut, boğaz ağrısı ve şişliklere iyi gelir.

Bronşit Hastalığına İyi Gelir: Birçok özellikleri dışında ananas anti-inflamatuar özellikleriyle bilinir. Genellikle bronşit hastalığı yüzünden ortaya çıkan bronş iltihabını azaltmaya katkı sağlar.

Hipertansiyonu Önler: Hipertansiyon problemlerinin çözümüne yardımcı olur. Genelde hipertansiyon hastaları için ananas diyeti önerilmektedir. Potasyumu yüksek miktarda olan ananas aynı zamanda kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

Bağırsak kurtlarını Döker: Ananas bir sindirim enzimi olan bromelain içermektedir. Bu özelliğinden dolayı bazı bağırsak kurdu ve parazitlerini dökmede önemli rol oynar.

Cilt Sağlığı İçin Ananas: Günlük olarak tüketilen bir miktar ananas birçok hastalıktan korunmanın yanında cilt sağlığımız açısından da çok önemlidir. İçerdiği besinler yardımıyla ve antioksidan özelliğiyle deride meydana gelen enfeksiyonları önler. Akne problemine karşı etkilidir. Cildi güçlendirici özelliği vardır. Zengin C vitamini içerdiği için cildin yaşlanmasını geciktirir. Hücrelerin ve dokuların yenilenmesini sağlar. Özellikle göz kenarlarındaki sorunlar için bir miktar ananas suyunu 10 dakika boyunca bu kısma uygulayabilirsiniz. Ayrıca çatlaklar ve kuruma için faydalıdır.

Saç Dökülmesini Engeller: Ananas içerdiği yüksek derecedeki C vitamini yardımıyla saç dökülmesine engel olur. Ananas suda çözülebilen zengin bir vitamin kaynağıdır. Taze olarak içilen ananas suyu dökülen saç problemine yardımcı olabilir. Ayrıca saç köklerini besler.

Ananas Suyunun Faydaları Nelerdir? Uzmanlar; ananasın suyunun vücut ısısını kontrol ettiğini vurguluyor. Özellikle sıcak havalarda, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının vücutta birtakım komplikasyonlara neden olabileceğinden; günde bir bardak ananas suyu bu durumun farkını azaltır. Ayrıca gün içerisinde vücuda alınan toksinleri temizler. Sindirimin hızla çalışmasını sağlar.