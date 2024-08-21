Yeni bir döneme başlamak isteyen anaokul ve 1. sınıf miniklerinin velileri kayıt tarihlerini sorgulamayı sürdürüyor. Normal eğitim başlama tarihinden bir hafta erken başlayan anaokulu yaş grubunun uyum haftası tarihi MEB tarafından açıklandı. Peki Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihi