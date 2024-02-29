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        Haberler Yaşam Anatomik eksiklikler: İnsan vücudunda önemli görülen organlara sahip olmayan hayvanlar

        Anatomik eksiklikler: İnsan vücudunda önemli görülen organlara sahip olmayan hayvanlar

        Organlar bir araya gelerek organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan işlevleri yerine getirirler. Ancak bazı organlar her canlıda bulunmayabilir. Örneğin ornitorenklerin midesi, atların ise safra kesesi yoktur. İşte, sizin için önemli organları bulunmayan hayvanlar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:44
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        Organlar, canlıların vücut organizmasının çalışmasını sağlayan ve belirli bir işlevi yerine getiren dokulardır. İnsanlar gibi yaşayan diğer canlılardan olan hayvanların da organları vardır ve bu organlar, insanlarda olan organlarla tamamen aynı olmayabilir. Örneğin bir hayvan beyni olmadan yaşayabilir. İşte, insanlar için önemli olan organlara sahip olmayan hayvanlar...

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        1. ORNİTORENKLERİN MİDESİ

        Hem ördek hem de su samuru özelliklerine sahip olan ornitorenk, güçlü bir zehire sahiptir. Hayvanlar yedikleri besinleri bağırsaklarda işlemeden önce parçalara ayırmak için mideye ihtiyaç duyar ancak ornitorenklerin bir midesi yoktur.

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        2. SEMENDERLERİN AKCİĞERİ

        Semenderlerin akciğeri yoktur. Sudaki oksijeni solungaçlarıyla alan balıklardan farklı olarak semenderler, ihtiyaç duydukları tüm havayı doğrudan kendi derilerinden alırlar.

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        3. DENİZYILDIZLARININ KANI

        Midelerini vücutlarının dışına iterek denizin dibindeki yiyecekleri alan bu canlılar, daha sonra bu organı içeri çekerler. Denizyıldızlarının kanı, dolaşım sistemi ve akciğeri yoktur. Dış yüzeyindeki girintili çıkıntılı yapısı suyu içeriye pompalar ve bunu kan olarak kullanır.

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        4. YILANLARIN BURNU

        Yılanların başlarının üstündeki çukurda bulunan yer burunları değildir. Avlarını geceleri bile tespit etmelerini sağlayan bir organları vardır, bu organ ısı sensörü görevi görerek sıcakkanlı hayvanları avlamalarını sağlar ancak bu bir burun değildir.

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        5. ATLARIN SAFRA KESESİ

        Vücudun yağları işlemesini sağlayan ve karaciğer tarafından üretilen safrayı depolayan safra kesesi önemli bir organdır ve büyük miktarlarda et yiyen birçok yırtıcı hayvan, kolay sindirim için safra kesesine ihtiyaç duyar. Ancak at gibi çimen yiyen hayvanlar safra sıvısına ihtiyaç duymaz bu yüzden safra keseleri yoktur.

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        6. DENİZANALARININ BEYNİ

        Denizanaları göz, kulak, burun gibi organlara sahip değildir. Bunların yanı sıra iskelet sistemi, beyni ve kalbi de yoktur. Bu yüzden tamamen sudan oluşan deniz analarını sudan çıkartmak kısa süre içinde tamamen eriyip gitmelerine yol açar. Ayrıca, sudan çıkartılmazsa da sonsuza kadar yaşayabilen canlılardır.

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        7. KEDİ VE KÖPEKLERİN TER BEZİ

        Kedi ve köpekler dahil olmak üzere birçok yırtıcı hayvanın vücudunda ter bezleri yoktur. Köpeklerin sıklıkla ağızlarını açarak derin nefesler aldıkları görülür, bu sayede köpekler yemek yerken veya su içerken vücut ısılarını dengeledikleri için doğal olarak ter bezlerine ihtiyaç duymazlar.

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        8. BAZI ÖRÜMCEKLERİN GÖZÜ

        Laos mağarasında keşfedilen bir avcı örümcek türü olan sinopoda scurion, karanlık mağara habitatı nedeniyle avlanmak için vizyona ihtiyaç duymaz. Adaptasyon geçiren bu örümceğin gözleri yoktur.

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        9. YILANLARIN AKCİĞERİ

        Yılanların bir akciğeri vardır. Evrim sürecinde yılanların organları, vücut şekillerine göre geliştiğinden ikinci akciğerleri için yer kalmamıştır. Soldaki akciğerleri zaman içerisinde çok küçüldüğünden işlevini tamamen yitirmiştir.

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        10. HİÇBİR HAYVANIN ÇENESİ YOKTUR

        Kedi gibi evcil hayvanların çenesi olduğu düşünülebilir ancak hiçbirinin çenesi yoktur. Çene kemiğinde aşağı doğru uzanan kemik çıkıntısı hiçbirinde bulunmaz. Doğrudan boyunlarına doğru uzanan ve alt kısmı yassı olan mandalla kemiğine sahiptirler.

        Kaynak: National Geographic, Reptile Knowledge, Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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