Anatomik eksiklikler: İnsan vücudunda önemli görülen organlara sahip olmayan hayvanlar

Organlar, canlıların vücut organizmasının çalışmasını sağlayan ve belirli bir işlevi yerine getiren dokulardır. İnsanlar gibi yaşayan diğer canlılardan olan hayvanların da organları vardır ve bu organlar, insanlarda olan organlarla tamamen aynı olmayabilir. Örneğin bir hayvan beyni olmadan yaşayabilir. İşte, insanlar için önemli olan organlara sahip olmayan hayvanlar...