AND Gayrimenkul, İstanbul Kartal'ın en büyük ölçekli projelerinden AND Pastel'de aylık ödeme tutarı değişmeden, 10 yıllık konut kredisini 5 yıla indiren bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Kampanyayla AND Gayrimenkul, yüzde 1.69'dan başlayan güncel konut kredi faizi ile 10 yıllık bireysel konut kredisine alternatif olarak, 5 yıllık kredide yüzde 0.59 faiz oranı uyguluyor. Böylece, 100 Bin TL değerindeki bir konut kredisinde aylık 1.950 TL ödemeyle 10 yılda 1.69 faiz oranı ile 234 Bin TL olan geri ödeme tutarı, aylık taksit tutarı değişmeden 5 yılda yüzde 0.59 faiz oranı ile 119 Bin TL'ye düşüyor.

'TÜKETİCİNİN ÜZERİNDEKİ FİNANSAL YÜKÜ AZALTIYORUZ'

AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, "Tüketicinin üzerindeki bu yükü daha da hafifletmek ve yüksek faiz ortamında ev sahibi olma kararlarını ertelemelerini önlemek için faiz oranını anlaşmalı bankalarımız aracılığyla 0.59'a düşürdük. Tüketicilere 5 yılda tüm ödemelerini tamamlayabilecekleri bir model geliştirdik. Böylece güncel faiz oranı ile tüketicinin 10 yılda ödemeyi planladığı aylık taksit tutarı ile 5 yılda tüm kredi tutarını ödemesini sağlayarak yeni evine hemen kavuşturuyoruz" dedi.

AND PASTEL'DE YAŞAM TEMMUZ 2018'DE BAŞLADI

Kartal'da Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle; İstanbul'un ana ulaşım akslarından E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor.

İçerisinde okul öncesi eğitim kurumundan, sağlık kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok fonksiyonu ve sosyal aktivite alanını barındıran AND Pastel’de yaşam Temmuz 2018'de başladı.

Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel, Sign of the City- 'Türkiye’nin En iyi Konut Projesi' ve European Property Awards – 'Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi' de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.