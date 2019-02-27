AND Gayrimenkul, İstanbul Kartal'ın en büyük ölçekli projelerinden AND Pastel'de aylık ödeme tutarı değişmeden, 10 yıllık konut kredisini 5 yıla indiren bir fırsat sunduğunu bildirdi.
Kampanyayla AND Gayrimenkul, yüzde 1.69'dan başlayan güncel konut kredi faizi ile 10 yıllık bireysel konut kredisine alternatif olarak, 5 yıllık kredide yüzde 0.59 faiz oranı uyguluyor. Böylece, 100 Bin TL değerindeki bir konut kredisinde aylık 1.950 TL ödemeyle 10 yılda 1.69 faiz oranı ile 234 Bin TL olan geri ödeme tutarı, aylık taksit tutarı değişmeden 5 yılda yüzde 0.59 faiz oranı ile 119 Bin TL'ye düşüyor.
'TÜKETİCİNİN ÜZERİNDEKİ FİNANSAL YÜKÜ AZALTIYORUZ'
AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, "Tüketicinin üzerindeki bu yükü daha da hafifletmek ve yüksek faiz ortamında ev sahibi olma kararlarını ertelemelerini önlemek için faiz oranını anlaşmalı bankalarımız aracılığyla 0.59'a düşürdük. Tüketicilere 5 yılda tüm ödemelerini tamamlayabilecekleri bir model geliştirdik. Böylece güncel faiz oranı ile tüketicinin 10 yılda ödemeyi planladığı aylık taksit tutarı ile 5 yılda tüm kredi tutarını ödemesini sağlayarak yeni evine hemen kavuşturuyoruz" dedi.
AND PASTEL'DE YAŞAM TEMMUZ 2018'DE BAŞLADI
Kartal'da Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle; İstanbul'un ana ulaşım akslarından E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor.
İçerisinde okul öncesi eğitim kurumundan, sağlık kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı pek çok fonksiyonu ve sosyal aktivite alanını barındıran AND Pastel’de yaşam Temmuz 2018'de başladı.
Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel, Sign of the City- 'Türkiye’nin En iyi Konut Projesi' ve European Property Awards – 'Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi' de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.