Anderson Talisca'dan Alex sözleri!

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarının ortalarında iyi bir seviyeye gelmeye başladığını söyleyen Anderson Talisca, “Aslında sezon başı benim için zorlu geçmişti. Sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlık yaşamıştım ve 1.5 ay takımdan ayrı kalmıştım. Bu benim için zordu. Takıma tekrar katıldığımda sezon başlamıştı. Benim için tekrardan ritmimi kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar seviyemi en iyi seviyeye çekmeye çalıştım. Fiziksel olarak istediğim performansa geldiğimde bu performansımı da etkiliyor. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Bu sporcunun bireysel performansını da yukarıya çekiyor. Bireysel olarak performansımdan mutluyum. Zorluklardan da korkmuyorum çünkü ben bir profesyonelim” ifadelerini kullandı.