2020 yılının Nisan ayında kurulan ancak Türkiye'de 2021 Ocak ayında çok büyük bir popülerlik seviyesine ulaşan Clubhouse'dan Android versiyonu hakkında beklenen açıklama geldi. Clubhouse kurucu ortaklarından Paul Davison, sadece iPhone kullanacıları arasında ve davetiyle indirilebilen Clubhouse uygulamasının Android versiyonu hakkında açıklamalarda bulundu

CLUBHOUSE ANDROİD NE ZAAMAN GELİYOR?

Yazılı mesaj, yorum, beğeni, fotoğraf paylaşımı ya da görüntülü konuşma yapılamayan ancak oluşturulan sohbet odalarında her konuda sohbet edilebilen Clubhouse son zamanların en dikkat çeken sosyal medya uygulaması. Kullanıcıları için dijital panel ortamı yaratan Clubhouse'a üye olmak için bir Clubhouse kullanıcısının size davetiye göndermiş olması gerekiyor. Davetiye sayesinde üye olunabilen Clubhouse, kurulduğu günden itibaren sadece iPhone telefonu olanlar tarafından kullanılabiliyordu çünkü uygulama İOS sürümüne göre hazırlanmıştı.

Android uygulama üzerinde çalışmaların hızlandığının altını çizen Paul Davison birkaç ay içinde ya da yaz başında Clubhouse Android versiyonunun duyurulabileceğini söyledi ancak net bir tarih vermedi.