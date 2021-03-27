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Andoid kullanıcılarına müjde! Clubhouse Android uygulaması geliyor! İşte Clubhouse Android açıklaması

Yeni senenin ilk günlerinden beri teknoloji gündeminden düşmeyen Clubhouse'dan Andoroid kullanıcılarının yüzünü güldürecek bir açıklama geldi. Sosyal medya platformları arasındaki en farklı uygulama olan Clubhouse sadece İOS sürümü bulunan iPhone telefonlarında çalışıyordu. Clubhouse'dan Paul Davison Clubhouse Android uygulaması hakkında konuştu. İşte Clubhouse Android uygulaması açıklaması

Andoid kullanıcılarına müjde! Clubhouse Android uygulaması geliyor! İşte Clubhouse Android açıklaması

2020 yılının Nisan ayında kurulan ancak Türkiye'de 2021 Ocak ayında çok büyük bir popülerlik seviyesine ulaşan Clubhouse'dan Android versiyonu hakkında beklenen açıklama geldi. Clubhouse kurucu ortaklarından Paul Davison, sadece iPhone kullanacıları arasında ve davetiyle indirilebilen Clubhouse uygulamasının Android versiyonu hakkında açıklamalarda bulundu

CLUBHOUSE ANDROİD NE ZAAMAN GELİYOR?

Yazılı mesaj, yorum, beğeni, fotoğraf paylaşımı ya da görüntülü konuşma yapılamayan ancak oluşturulan sohbet odalarında her konuda sohbet edilebilen Clubhouse son zamanların en dikkat çeken sosyal medya uygulaması. Kullanıcıları için dijital panel ortamı yaratan Clubhouse'a üye olmak için bir Clubhouse kullanıcısının size davetiye göndermiş olması gerekiyor. Davetiye sayesinde üye olunabilen Clubhouse, kurulduğu günden itibaren sadece iPhone telefonu olanlar tarafından kullanılabiliyordu çünkü uygulama İOS sürümüne göre hazırlanmıştı.


Clubhouse uygulamasının kurucu ortaklarından Paul Davison, milyonlarca android telefonu kullanıcısının merakla beklediği açıklamayı yaptı. Paul Davison, "Clubhouse Android'e ne zaman gelecek?" sorusuyle çok sık karşılaştıklarını ve bu konudaki çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. Davison, Android uygulamasından önce Clubhouse'da iyileştirme yapılması gereken başka noktalar olduğunu da söyledi. Davetiye ile indiriliyor olması şu an Clubhouse'un dejavantajlarından biri. Davison davetiye sisteminin kalkacağının ve uygulamanın herkese açık olacağının sinyalini verdi.

Android uygulama üzerinde çalışmaların hızlandığının altını çizen Paul Davison birkaç ay içinde ya da yaz başında Clubhouse Android versiyonunun duyurulabileceğini söyledi ancak net bir tarih vermedi.

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