Andrea Pirlo: Ligin bitmediğini anlamamız gerekiyor

İHA

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Kötü bir maç kaybettik. Böyle oynarsanız zaten kaybedersiniz. Rakibe bazı pozisyonlarda çok açık verdik. Hediye ettiğimiz goller oldu. Böyle oynarsanız sonuç böyle olur. Ligin bitmediğini anlayamadık. Bunu da anlamak gerekiyor. Oyuncuların da herkesin bunu anlaması gerekiyor. Çok kötü bir maç oynadık ve kaybettik" ifadelerini kullandı.