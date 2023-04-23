Andrea Pirlo: Önemli 1 puan aldık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük
ABONE OL

Andrea Pirlo: Önemli 1 puan aldık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray karşısında önemli 1 puan aldıklarını söyledi

Andrea Pirlo: Önemli 1 puan aldık
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Büyük bir takıma karşı büyük bir maç oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Bu atmosferde 3 gol bulmak da kolay değil. Bunu iyi değerlendirdik. İlk yarıda iyi maç çıkardık. İstediğimiz pozitif futbolu sahaya yansıttık. İkinci yarı Galatasaray’ın baskısından dolayı pasif kaldık. Uzun toplara başvurduk. 3-1’den geri dönüş oldu. Oynadığımız pozitif oyundan dolayı verdiği açıklar olduğu için pozisyonlar görüyoruz. Önemli 1 puan aldık. İyi mücadele ettik ve sonunu da getirdik. İkinci yarı daha çok uzun top oynadık. Daha çok geri yaslandık. Onların zorlamasıyla buraya geldik. Kendi oyunumuzu oynamamız lazımdı. Burada daha çok topla oynayan ve isteyen bir görüntü sağlamamız lazım. Maalesef ikinci yarı sergileyemedik" diye konuştu.

Pirlo, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin iyi oynadığı ve görevini yaptığını sözlerine ekledi. Hakem konuşmayı sevmediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bu tip statlarda oynamak zor. Bu tip atmosferlerde oynamak zor. Biz daha az seyircili, daha sakin statlarda oynuyoruz. Burada sesimi de duyurmam lazımdı" dedi.

İlk geldiklerinde kulüpte değişen bir yapı olduğunu ifade eden Andrea Pirlo, "Pozitif futbol, hücum oynayan bir futbol oynatma isteğimiz vardı. Şu anda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıyoruz. Goller atıyoruz. Az yesek daha iyi olacak. Genel olarak antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtmaya daha çok başladık" şeklinde konuştu.
İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’nun iyi futbolcu olduğunu söyleyen Pirlo, daha iyi şeyler yapabileceğini belirtti.

''ICARDI'NİN PANENKA DENEDİĞİNİ BİLİYORDUK''

Mauro Icardi’nin panenka penaltısına önlem alıp, almadıklarının sorulması üzerine İtalyan teknik direktör, "Tabii ki de söyledik. Herkesi analiz ediyoruz. Penaltı, serbest vuruş oyuncularını özel olarak analiz ediyoruz. Bunu atabileceğini, deneyebildiğini biliyorduk. Kalecilerimize söylemiştik” diye cevap verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-3 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL G.Saray, 'Gümrük'e takıldı!
Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi
FUTBOL Galatasaray'da Gomis krizi!
Fenerbahçe: Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın - Spor haberleri
FUTBOL ''Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklansın''
Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı - Spor haberleri
FUTBOL Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus haklı çıktı
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme: Kimse heveslenmesin!
FUTBOL Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme!
Galatasaray, VAR uyarısıyla penaltı kazandı! - Spor haberleri
FUTBOL Penaltı kararı doğru mu?
Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık serisi bitti! - Galatasaray haberleri
FUTBOL 10 maçlık seri bitti!
Kasımpaşa: 1 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL 3 puan Konyaspor'un
Galatasaray'ın Zaniolo ile penaltı beklediği pozisyon! - Spor haberleri
FUTBOL Galatasaray'ın penaltı itirazı!
Spor yazarları, Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kaleme aldı
FUTBOL "Ustalar sahnede"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.