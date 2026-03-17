Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Andrew Robertson: Vazgeçmeden denemeye devam edeceğiz - Futbol Haberleri

        Andrew Robertson: Vazgeçmeden denemeye devam edeceğiz

        İngiltere temsilcisi Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın konuk edecekleri Galatasaray maçına ilişkin, "Vazgeçmeden denemeye devam edeceğiz, son 8'e kalabilecek kadar iyi olduğumuzu ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 20:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Vazgeçmeden denemeye devam edeceğiz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın konuk edecekleri Galatasaray'ı ağırlayacak olan İngiliz devi Liverpool'un sol beki Andrew Robertson, karşılaşma öncesi konuştu.

        Robertson, yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "VAZGEÇMEDEN DENEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Bu sezon özellikle Premier Lig'de gösterdikleri istikrarsız performansın hayal kırıklığına neden olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "İstikrarı yakalayamadığımız için hayal kırıklığı hissediyoruz. Hepimiz bu konuda çaba göstermeye ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak bunu başaramadık. Denemeye devam ederek istikrarı bulmak zorundayız. Yarın akşam çeyrek finale kalma şansımız var. Bu bizim için çok önemli olurdu. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        İlk maçtaki 1-0'lık yenilgiye rağmen turu geçmeyi amaçlamaları gerektiğini vurgulayan Robertson, "Amacımız çeyrek finale çıkmak olmalı. Yarın akşam bizim için çok büyük bir maç olacak. Elimizden gelenin hepsini yapmamız lazım." dedi.

        "SON 8'E KALABİLECEK KADAR İYİ OLDUĞUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ"

        İskoç futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli olduğuna değinerek, "Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu. Geçen sezon da bunu gösterdik. Premier Lig'de öndeydik. Bu sezon elimizde bu yok. Son 8 takım arasına kalma başarısını göstermeliyiz. Ancak geçen hafta bunu yeterince sergileyemedik. Bunun bilincindeyiz. Son 8'e kalabilecek kadar iyi olduğumuzu ortaya koyacağız. Çok büyük bir maç. Bu, kendimize güvenip, çeyrek finale kalmaya inancımızdan dolayı. Çok iyi bir performans ortaya koyarak taraftarımızı çok daha mutlu göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "KAZANABİLMEMİZ İÇİN YETERİNCE KALİTEMİZ VAR"

        Andrew Robertson, turu geçebilecek kaliteye sahip olduklarını dile getirdi.

        Daha önce Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilmelerine rağmen rövanşı 4-0 kazanarak tur atladıklarını hatırlatan Robertson, "Turu geçmek için şansımız var. Barcelona ilk akla gelen, 3-0 kaybetmiştik ve kimse bize şans vermemişti. Deneyiminize güvenmeniz gerek. Yarın akşam kendimizin en iyi versiyonuyla sahaya çıkmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanabilmemiz için yeterince kalitemiz var. Yapmamız gereken yarın kazanmak. Tüm hedefimiz bu olmalı." şeklinde görüş belirtti.

        "GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM"

        Liverpool'un tecrübeli sol beki, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

        Bu sezon sarı-kırmızılılara 2 kez yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Robertson, "Onlara bu sezon iki defa yenildik ama şu anda deplasmandalar. Galatasaray taraftarının da hakkını vermek gerek. İki maçta da bize çok zor atmosfer yaşattılar. Sahamızda oynadığımız maçlarda farklı oluyor. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım. Her zaman kaliteli işler yaptılar. Önde çok güçlüler, arkada iyiler ve ortada çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedefimiz. Kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        İstanbul'da Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere vurgu yapan Robertson, "Galatasaray, sahasında oynamanın avantajını kullandı. Taraftarları zor bir atmosfer oluşturdu. Oyuncular da perfrormans ortaya koydu. İki maçta da bununla karşılaştık ama yarın çok daha iyi olmamız gerek. Bunu yaparsak onlara Liverpool'un ne olduğunu göstereceğiz. Onlara karşı oynamak çok zor. Yarın bunu çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'de ilk kez "takkeli cılıbıt" kuşu, Gaziantep'te görüldü

        Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te ilk kez görülen "takkeli cılıbıt" kuşu, Türkiye'de kaydedilen 504. tür oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"