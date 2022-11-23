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Düzce'de de devreye giren Android Deprem Uyarıları Sistemi nasıl çalışıyor?

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden saniyeler öncesinde bazı Android telefon kullanıcılarına uyarı bildirimi geldi. Peki Google’ın Android Deprem Uyarıları Sistemi bunu nasıl yapabiliyor? İşte  2 milyardan fazla telefonu, küresel ölçekte mini sismometreler olarak kullanan Android Deprem Uyarıları Sistemi’nin çalışma yapısı...

Android Deprem Uyarıları Sistemi nasıl çalışıyor?
Depremde nasıl önceden uyarıyor?
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Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ile tekrar gündeme geldi. Sabaha karşı meydana gelen depremden saniyeler öncesinde bazı Android kullanıcılarının cihazlarına uyarı bildirimi aldığı gözlendi.

Peki Google’ın Android sistemi bu depremleri saniyeler öncesinde de olsa nasıl analiz edip, kullanıcıları uyarıyor? İşte deprem gibi doğal felaketlerde hayati öneme sahip olan Android Deprem Uyarı Sistemi’nin çalışma modeli…

4.5 VE ÜZERİNDEKİ DEPREMLERDE UYARIYOR

Android telefonlar, kullanıcının bulunduğu bölgedeki depremleri algılayabiliyor. Google Konum Doğruluğu açık olan Android kullanıcılarının telefonlarının katkısıyla çalışan deprem algılama sistemi, kullanıcının yakın çevresindeki 4.5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı göndermek için kullanıcının yaklaşık konumunu kullanıyor.

Android’teki bu deprem uyarıları, ABD Jeolojik Araştırmaları ve ortakları tarafından geliştirilip, işletilen bir erken uyarı sistemi olan ShakeAlert tarafından sağlanan verilere dayanıyor.

ABD VE ABD DIŞINDA İKİ FARKLI SİSTEM

ShakeAlert, deprem sarsıntısını algılamak için 1675 sismik sensörden oluşan bir ağ kullanıyor ve depremin yerini ve boyutunu belirlemek için bu verileri analiz ediyor. ShakeAlert sistemi daha sonra Android Deprem Uyarı Sistemine bir sinyal gönderiyor ve ardından doğrudan Android kullanıcılarına bir deprem uyarısı iletiliyor.

ABD’deki depremler için ShakeAlert verilerini kullanan sistem, ABD dışındaki ülkelerde ise kullanıcıların cep telefonlarından gelen anonim verilerden yararlanıyor.

TELEFONLARDAKİ İVMEÖLÇERLERİ KULLANIYOR

Google’ın Android Deprem Uyarıları Sistemi ile ilgili bilgilendirmesine göre tüm akıllı telefonlar, bir deprem olabileceğini gösteren sinyaller olan titreşimleri ve hızı algılayabilen küçük ivmeölçerler içeriyor.

(Android) Telefon, deprem olabileceğini düşündüğü bir şey algılarsa, Google’ın deprem algılama sunucularına, sarsıntının meydana geldiği yaklaşık konumu ile birlikte bir sinyal gönderiyor.

2 MİLYAR MİNİ SİSMOMETRE

Sunucu daha sonra bir deprem olup olmadığını anlamak için birçok telefondan gelen bilgileri birleştiriyor. Sistem, dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için küresel ölçekte mini sismometreler olarak kullanılan 2 milyardan fazla Android telefonu kullanıyor.

Bu telefonlar bir depremin titreşimini ve sarsıntı hızını algılayıp, etkilenen bölgelerdeki Android kullanıcılarını buna göre uyarı gönderiyor.

İKİ TÜR UYARI GÖNDERİYOR

Android, kullanıcıları bir deprem hakkında uyarmak için tasarlanmış iki tür bildirime sahip: “Farkında Ol Uyarısı” ve “Eylem Uyarısı”.

Hafif sallama konusunda kullanıcıyı uyarmak ve bildirime dokunulduğunda daha fazla bilgi sağlamak için tasarlanan “Farkında Ol Uyarısı”nda cihazın ses düzeyi, rahatsız etmeyin özelliği, kullanıcının bildirim ayarlarına göre şekilleniyor.

Orta ila şiddetli sarsıntı yaşamadan önce kullanıcının dikkatini çekmek için tasarlanan “Eylem Uyarısı”nda ise cihaz, “Rahatsız Etmeyin” ayarlarından bağımsız olarak, kullanıcının ekranını açıp, yüksek bir ses çalıyor.

Sistem, uyarılardan herhangi birine dokunulduğunda, bir depremden sonra kullanıcıların kendini daha güvende tutmak için atabileceği basit adımlardan oluşan deprem güvenlik bilgilerini sunuyor. Ayrıca, deprem konumu ve büyüklüğünün erken bir tahmininin ayrıntılı bir haritasını da sağlanıyor.

BİLDİRİMLERİ AÇMAK İÇİN

Google’ın destek sayfasında yer alan bilgilere göre Türkiye dahil 53 ülkede etkin olan Android Deprem Uyarıları Sistemi’ni aktif hale getirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

1- Telefonunuzun “Ayarlar” uygulamasını açın.

2- Güvenlik ve acil durum Deprem uyarıları'na dokunun. Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum Gelişmiş Deprem uyarıları'na dokunun.

3- Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.

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