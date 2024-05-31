Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Anemurium Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon sürüyor

        Anemurium Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon sürüyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde 7'nci dönem kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:48 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Roma döneminde önemli bir liman şehri olarak hizmet verip, Bizans dönemine kadar varlığını sürdüren antik kentteki çalışmalar, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında gerçekleştiriliyor.

        2

        Kazı ve restorasyon çalışmaları, arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör, biyolog, mimar, jeolog ve çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de aralarında olduğu 30 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

        3

        Anemurium Antik Kenti'ndeki faaliyetler, hamam, kilise, odeon yapısı, atölye ve konut alanları çevresinde sürüyor.

        4

        Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki diğer ilgililerle antik kentte incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Tekocak'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Pehlivan, restorasyonunda sona gelinen alanları gezdi.

        5

        SOSYAL DONATI ALANLARI OLUŞTURULACAK

        Pehlivan, gazetecilere, antik kentin yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        6

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Pehlivan, "Valilik olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Buranın bir ören yeri olarak çok daha fazla ziyaretini sağlamak ve kurumsal kimlik oluşturmak adına giriş kısmında bir kabul noktası yapıyoruz. Bilet gişesi, hediyelik alışverişin yapılabileceği alan ve sosyal donatıların olduğu bir yapıyı buraya kazandıracağız" dedi.

        7

        Pehlivan, antik kentin deniz kenarına da tarihi alana zarar vermeyecek şekilde bir yapı oluşturacaklarını dile getirdi.

        8

        Antik kentteki tiyatroda (odeon yapısı) çalışmaların tamamlandığını ifade eden Pehlivan, "Burada geçmişte müzikal faaliyetler de yapılmış. Hamamların restorasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk mimarisini yansıtan evin de restorasyonu tamamlandı. Bu kadar önemli ve eserlerinin halen ayakta olduğu bir antik kentte daha çok tanıtım ve insanların ziyaretini sağlamak için çalışmalarımız giderek artacak" diye konuştu.

        9

        ANTİK KENTİN DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ALINMASI İÇİN TEKLİF YAPILACAK

        Mersin'in tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan kentlerden olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

        10

        "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde kentimizin dört varlığı bulunuyor. Geçici listedeki yapıların kalıcı listeye alınmasına yönelilk çalışmalara hız kazandırdık. Geçici listeye yeni eserlerimizi de teklif edeceğiz. Anemurium Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınması için teklif edeceğimiz yerlerden birisi olacak. Bunu da ziyadesiyle hak eden bir antik kent burası."

        11

        Kazı başkanı Prof. Dr. Tekocak da antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarının 7 dönemdir sürdüğünü dile getirdi.

        12

        Antik kentin Merkez A olarak adlandırılan Geç Antik Çağ yapısında önemli yol katettiklerini anlatan Tekocak, şunları kaydetti:

        13

        "Müjdeli bir haberimiz var; Anemurium Antik Kenti Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabına başladık. Karşılama merkezimiz, sosyal donatı alanlarımız ve otoparkımızın inşaası başladı. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayıp antik kente gelen ziyaretçiler için daha nezih ve güvenli bir ortam sağlamış olacağız. Üzerimize düşen kazı ve restorasyon çalışmalarını 12 ay boyunca aralıksız devam ettiriyoruz. Şimdi bunu altyapıyla tamamlama gayretindeyiz."

        14
        15
        16
        17
        #Anemurium Antik Kenti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde