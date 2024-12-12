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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie'ye Paris'te büyük ilgi: Hayranlarının arasında yürümekte güçlük çekti - magazin haberleri

        Angelina Jolie'ye Paris'te büyük ilgi

        Angelina Jolie, hikâyesi Paris'te geçecek yeni filminin çekimleri için bulunduğu Fransa başkentinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:11
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        Angelina Jolie, Fransa'nın başkenti Paris'te kaldığı otelden çıkarken yoğun bir hayran ilgisiyle karşılaştı.

        49 yaşındaki ABD'li oyuncu, yeni filmi 'Stitches'in çekimleri için bulunduğu Paris'te hayranlarıyla fotoğraf çektirip bol bol imza dağıttı.

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        Rahat kıyafetler içinde olduğu görülen Oscar'lı yıldız, kendisini bekleyen araca giderken yolunu kesen hayranlarına gülümseyerek karşılık verdi.

        Kalabalığın arasından güçlükle ilerleyen Angelina Jolie'ye korumaları yardım etti. Görevliler, hayranlarıyla Jolie'nin arasına set kurarak sanatçının ilerlemesini kolaylaştırdı.

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        En son Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı, ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria' filminde rol alan Angelina Jolie'nin bir sonraki filmi olan 'Stitches', yüksek moda dünyasını anlatıyor.

        Angelina Jolie, filmde Paris Moda Haftası boyunca hayatları kesişecek üç kadından biri olan yönetmeni canlandıracak.

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        Angelina Jolie, en son yaşı ilerledikçe daha kaliteli işler yaptığı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Yaşıyla birlikte gücünün azalmadığını söyleyen Jolie, The Sunday Times'a verdiği röportajda; "Yaşlandıkça daha iyi işler yapıyorum. Bunu sunulan roller açısından değil, katkıda bulunduğunuz yaşam deneyimi açısından düşünüyorum" demişti.

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        "Oyuncular için bu, şarkıcılar veya dansçılardan daha kolaydır. Çünkü vücudunuz değişmez" diyen Angelina Jolie, gençken oyuncuların her şeye evet demek zorunda kaldıklarını söyleyerek, ilerleyen yaşlarda daha seçici olabildiklerini belirtmişti.

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        1999'da rol aldığı 'Girl, Interrupted' filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Jolie, 2001 ve 2003'te 'Tomb Raider' film serisinde canlandırdığı 'Lara Croft' karakteriyle dünya çapında bir yıldız haline geldi.

        Dikkate değer filmleri arasında 'Mr. & Mrs. Smith,' 'Wanted,' 'Salt,' 'Maleficent' yer alıyor.

        #Angelina Jolie
        #Paris
        #film
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