En son Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı, ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria' filminde rol alan Angelina Jolie'nin bir sonraki filmi olan 'Stitches', yüksek moda dünyasını anlatıyor.

Angelina Jolie, filmde Paris Moda Haftası boyunca hayatları kesişecek üç kadından biri olan yönetmeni canlandıracak.