Angola nerede, hangi kıtada yer alır? Angola başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? Bağımsızlığını kazandığını 1975 tarihine kadar Portekiz'in bir sömürgesi konumunda olan ve bu sebeple Portekiz Batı Afrika'sı olarak adlandırılan Angola; ekonomisi büyük oranda petrol üretimine dayalı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Neredeyse tamamı karasal alanlardan meydana gelen bir coğrafya üzerinde yer alan Angola, sahip olduğu üç farklı iklim ile de dikkat çekmektedir. Sahip olduğu bu iklim çeşitliliği sebebiyle farklı yabani hayvan türlerine de ev sahipliği yapan Angola hangi kıtada yer almaktadır? Angola başkenti neresidir?

Gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı, nüfusun neredeyse %30’unun temel sağlık hizmetlerine erişim sağlayamadığı Angola’da yıllık %3’lük bir nüfus artış oranı gözlemlenmektedir. Peki, Angola nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Angola bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Angola Nerede?

Angola hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının güneybatı bölgesinde konumlanan ve resmi dili Portekizce olan Angola; güneyde Namibya, doğuda Zambiya, kuzeydoğuda ise Kongo ile komşudur. Okyanusa kıyısı olan Afrika ülkelerinden bir tanesi olmasıyla da öne çıkan Angola’nın batısında ise Atlas Okyanusu yer almaktadır.

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Bölgeye gelen Bantu kabileleri ile tarihi başlayan Angola; 15. Yüzyılın başlarında Portekiz akınlarına sahne olmuş ve bu tarihten itibaren de Portekiz’in Afrika topraklarında yer alan bir sömürgesi haline gelmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Angola’da başlayan bağımsızlık hareketleri, 1960’lı yıllarda Portekizlilere karşı silahlı mücadeleye dönüşmüş ve en nihayetinde 1975 yılında Angola Portekiz’den ayrılarak bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. 1975 ile 2002 yılları arasında ise kendi içinde oldukça kanlı bir iç savaş yaşayan Angola; 2002’de daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur.

Angola Başkenti

Güneybatı Afrika’da yer alan bir ülke olan Angola’nın başkenti Luanda’dır. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri olmasıyla da öne çıkan Luanda, ülkenin en önemli ekonomi merkezlerinden de bir tanesidir. Eski ve yeni şehir olmak üzere ikiye ayrılmış olan Luanda doğal bir liman kenti olması sebebiyle özellikle kahve, elmas, pamuk gibi ticari ürünlerin ihraç edilmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Angola Nüfusu

2023 verilerine göre Angola’nın nüfusu 32 milyon 800 bin kişiden meydana gelmektedir. Dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip olan Angola’da nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan etnik grup ise Bantulardır. Her ne kadar ülkenin resmi dili Portekizce olsa da halkın çoğunluğunun Bantulardan oluşması sebebiyle Bantu dillerinin de konuşuldu Angola’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır.

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Angola Para Birimi

Angola’da kullanılan resmi para biriminin ismi Angola kwanzasıdır. İlk kez 25 Eylül 1990 tarihinde basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kısaltması ise AON’dur.

Angola Bayrağının Anlamı

11 Kasım 1975 tarihinde alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olduğu ilan edilen Angola bayrağı; kırmızı ve siyah renk kullanılarak oluşturulmuş iki eşit yatay şeritten ve bu şeritlerin tam ortasında bulunan sarı renkte bir dişli, bir kama ve bir yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrak üzerine yer alan kırmızı renk ulusun bağımsızlığı için dökülen kanı, siyah renk ise Afrika kıtasını sembolize etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan semboller ise sırasıyla; yarım dişli işçi sınıfını, kama çiftçileri, beş köşeli yıldız ise daimi ilerlemeyi işaret eder.

Angola Şehirleri

18 bölgeye ayrılarak idare edilen Angola’da toplam 157 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Luanda

Lucapa

Huambo

Lobito

Angola Türkiye Saat Farkı

Angola ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Angola’dan 2 saat daha ileridedir.

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