Anız yaktığı tarlada cansız bedeni bulundu
Karaman'da, anız yaktığı tarlada hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Karaman'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu.
AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Başkışla köyü Kızılyer mevkisindeki tarlada, vücudunda yanıklar bulunan kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin K'nin (76) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hüyesin K.'nin tarlada anız yaktığı öğrenildi.
*Haberin görsei AA'nın arşivinden alınmıştır.