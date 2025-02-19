Anjelika Akbar: Evliliğe değil, işe odaklıyım

Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar, uzun bir süredir sosyal medyada kendisine sıkça yöneltilen evlilik hayatıyla ilgili sorulara açıklık getirdi. Daha önce bu konuda konuşmamayı tercih eden sanatçı, ikinci eşinden 3,5 yıl önce boşandığını ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul’da yaşadığını belirtti.

Türkiye’ye müzik kariyeri nedeniyle geldiğini ve uzun yıllardır burada yaşadığını dile getiren sanatçı; “Türkiye, benim için müziğimle kök saldığım bir yer” dedi.