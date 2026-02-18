Canlı
        18 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç, son durum ne?

        ASKİ 18 Şubat baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara barajlarının güncel verilerini paylaştı. Başkentte Şubat ayında artan yağışlar doğrultusunda barajların su seviyesi yükselişini sürdürüyor. Ankara'ya su sağlayan 10 barajdan ikisinin doluluk oranı yüzde 100 olarak kaydedildi. Peki, 18 Şubat Ankara barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 18.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:30
        1

        Ankara barajlarının son durumu güncellendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan verilere göre başkent barajlarında doluluk oranı, yağışlar sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “18 Şubat Çarşamba Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        ASKİ 18 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 18 Şubat 2026 verileri doğrultusunda Ankara baraj doluluk oranı yüzde 23,03 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise 14,07 yüzde olarak ölçüldü.

        3

        18 ŞUBAT ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 34,53

        Çamlıdere Barajı: yüzde 20,72

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 29,54

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 39,39

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 25,08

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 23,77

        Peçenek Barajı: yüzde 21,69

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
