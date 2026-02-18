Ankara barajlarının son durumu güncellendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan verilere göre başkent barajlarında doluluk oranı, yağışlar sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli barajlarının güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “18 Şubat Çarşamba Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...