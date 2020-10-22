Bakan Kurum: Ankara'nın ilk toplu konut projesi

AA

Bakan Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi baştan sona imar, inşa ve ihya etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Kurum, Ankara'yı, şehirleri, Türkiye'yi en güzel şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Ankara'nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihya sürecini başlattıklarını dile getiren Kurum, "Ankara'nın merkezini daha da canlı kılacak, milli mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak bu örnek çevre ve şehircilik projemizi, milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, yenilenecek Saraçoğlu Mahallesi'ne katkı sunacak herkese teşekkür ederek, başkentin yeni simgesi haline gelecek Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi'nin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ankara'yı "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Başkenti" yapmak için, dünya başkentleri arasında en üst sıralara sokmak için büyük projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Başkentimizi doğal güzelliklerini, göllerini, akarsularını, yeşil alanlarını koruyan bir çevre ve şehircilik hamlesiyle, 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlıyoruz. Bir taraftan 'Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm' diyor, 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanımızda deprem dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz, diğer taraftan birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme çalışmalarımızla Ankara'nın çehresini baştan başa yeniliyoruz. Özellikle Eski Ankara adıyla andığımız Altındağımızda Hamam arkası mevkiindeki konakların restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."

Altındağ'da tarihi, kültürü ön plana çıkaran çok önemli bir yenileme projesini de hayata geçirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Ankaralıları tarihle buluşturacak bu projemizi Ankara Kalesi çevresinden başlayarak, Hergelen Meydanı’nın, Ulus'taki Yahudi Mahallesi'nin ve belediye binasının bulunduğu bölgeleri kapsayacak şekilde planladık. Bu tarihimizi yeniden gün yüzüne çıkarma projesi Hergelen Meydanı'ndan başlayıp, Atatürk Orman Çiftliği, AKM Millet Bahçesi, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs Stadı'nın olduğu alanı içine alan son derece geniş bir yeşil koridorla birleşiyor. Projemiz tamamlandığında Ankara'nın göbeğinde kilometrelerce uzunluktaki bir kültür ve tarih aksını, yeşil koridoru Ankaralılarla buluşturmuş olacağız. Bununla da yetinmedik. Yeşil Ankara'mıza değer katacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz."

Millet bahçelerinin yapımının hızla devam ettiğini söyleyen Kurum, Ankara'da da büyüklüğü 3 milyon metrekareyi aşan 17 millet bahçesi yaptıklarını aktardı.

"ANKARA BİZİM ORTAK İSTKBALİMİZDİR"

Ankara'nın yeni sosyal konutlarıyla "yatay mimariyle yükselen bir başkent", dönüşüm konutlarıyla "daha sağlıklı ve güvenli bir şehir" olacağına dikkati çeken Kurum, "Ankara, sadece bir başkent değil, Anadolu'nun ortasından yeni dünya düzenine yön veren bir merkezdir. Ankara bizim ortak davamız, Ankara bizim ortak istikbalimizdir." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri ve belediyelerle başkentte yeni vizyoner hizmetlerin hızlı bir şekilde ortaya konması gerektiğini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yenileme, koruma ve yaşatma projesi olan Saraçoğlu Projesi'yle Ankara'nın merkezine havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla, özgün mimarimizi koruyarak yaşattığımız yemyeşil bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Saraçoğlu Projesi'ni tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alıyoruz. Saraçoğlu'nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek muhafaza ediyoruz. Bu süreci de Kültür Varlıkları Kurulu'nun vermiş olduğu onaylarla, bilim adamarımızın, hocalarımız, mimarlarımız, mühendislerimizin onayıyla yürütüyoruz. 'Biz her şeyin doğrusunu biliriz, bizim dediğimiz doğrudur' anlayışıyla değil, kapsayıcı, paylaşımcı bir yaklaşımla, yeri geldiğinde belediyemizle, üniversitedeki hocamızla istişareler ederek, vatandaşlarımızın taleplerini alarak yürütmekteyiz. Yine mazisi yarım asrı aşan anıt ağaçlarımızın tamamını gözümüz gibi koruyoruz. Tek bir ağacın bile zarar görmesine izin vermiyoruz. Bütün tescilli yapı ve anıt ağaçlarımızı özenle koruyarak, bu güzel mahallenin yine yeşiliyle, güzelliğiyle Ankara'ya nefes aldıracak bir mahalle olarak kalmasını sağlıyoruz."

"İNANDIĞIMIZ YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Millete hizmetten bir an olsun geri durmadıklarını, daima hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini belirten Kurum, çevreyi merkeze koydukları, koruma, yenileme ve yaşatma eksenli Saraçoğlu Projesine karşı çıkanlar olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Tabii biz işimizi yapmaya, her gün yeni şeyler söylemeye, güzeli yapmaya devam edeceğiz. İnandığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İnşallah genç Cumhuriyetimizin bu çevreyi merkeze koyan ilk ve özel şehircilik örneğini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, aslına uygun bir şekilde yenileyecek, milletimizin hizmetine sunacağız. Tarihimizden aldığımız bu değerli emaneti yine emanetin asıl sahipleri olan gelecek nesillere, yavrularımıza hep birlikte aktaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Saraçoğlu Mahallesi'nin 81 bin metrekare alan üzerinde, bitişik nizamda üretilen farklı tiplerde yapılardan oluşacağını aktaran Kurum, şu bilgileri verdi:

"Konutların dışı geniş saçaklar, cumbaya öykünen cephe çıkmalarıyla, balkon korkuluklarıyla geleneksel Türk evinin modern bir yorumu olarak tasarlanmış. Bakanlık olarak işe gelenekle moderni harmanlamış bu bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporlarımızı hazırlayarak başladık. Yine projemizin her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayıyla hareket ettik. Üniversite hocalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görüş ve desteklerini aldık. Bu bölgede toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni projeyle tescilli 44 bloğun tamamını koruyoruz. İçerisinde 120 konut, 92 ticaret, 212 ofis ve otel yapısı olacak şekilde 429 bağımsız bölüm olarak yeniliyoruz. Yapıların karakteristik ve mimari özelliklerine göre alanda 3 ayrı etap belirledik. Tüm etapları eş zamanlı olarak yapacağız. Projemizin ilk etabında, içerisinde 16 dükkan, 124 ofis ve otel olacak şekilde yeniliyoruz. Geniş yeşil açık alanlar ile entegre şekilde tasarladığımız bu etapta, Ankara'ya gelen misafirlerimize doğa ile iç içe bir konaklama imkanı sunuyoruz. İkinci etapta, ilk planında görülen eski dere yatağını canlandırıyoruz. Biyolojik gölet olarak Ankara'nın hizmetine sunuyoruz. Tabii bununla yetinmiyoruz. Biyolojik gölet çevresinde yapacağımız rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla, şehrin merkezinde 7/24 yaşayan aktif bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu etapta 70 dükkan ve 88 ofis olacak şekilde yeniliyoruz. Bu alanların gölete bakan kısımlarını çardaklarla, sokağa bakan kısımlarını ise daha özel gölgeliklerle birlikte tasarladık. Üçüncü etapta ise içerisinde 120 konut ve 6 dükkan olacak şekilde bir yenileme çalışması yapıyoruz. Ayrıca proje alanında bulunan mevcut yolların tamamını iyileştiriyoruz."

Yolları tek şeritli olarak düzenleyerek yaya kullanımını güçlendirdiklerini de ifade eden Kurum, "Saraçoğlu'nda bir yapı projesi değil, bir sosyal sorumluluk projesi bilinciyle hareket ediyoruz. Burada ikamet edecek vatandaşlarımıza mahalle kültürümüzün yaşatılacağı, çocuk oyun alanlarıyla, yürüyüş parkurlarıyla sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, tüm binaların yüksek teknolojiyle, enerji verimli, yalıtımlı, sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle aslına uygun şekilde restore edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Saraçoğlu Mahallesi, Ankaralıların en güzel anılarını biriktirmeye, yeniden başlayacak. Çocuklarımız güven içinde bisikletlerini sürecek, patenleriyle kayabilecek. Akşamları anne babaları ağaçların altında sohbet ederken onlar, saklambaç oynayacaklar. Ağaçların gölgelediği bu harika mahallemizi yeniden, içine girildiği an, korna seslerinin yerini kuş seslerine bıraktığı bir yaşam alanı haline getireceğiz. Ankara'yı yaşayanların yeni buluşma noktası olacak."