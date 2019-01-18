Ankara Cuma namazı saati kaçta? sorusu Ankaralılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Ankara'da Cuma namazı saat 13.01'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta Cuma namazında okunmak üzere Cuma Hutbesi'ni de yayımladı. Peki bu hafta Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 18 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, bugün Ankara'da saat 13.04'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Ankara'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 18 Ocak 2019 Cuma 06:32 08:00 13:04 15:35 17:57 19:20 19 Ocak 2019 Cumartesi 06:32 08:00 13:04 15:36 17:58 19:21 20 Ocak 2019 Pazar 06:32 07:59 13:04 15:37 17:59 19:22 21 Ocak 2019 Pazartesi 06:31 07:59 13:05 15:38 18:01 19:23 22 Ocak 2019 Salı 06:31 07:58 13:05 15:39 18:02 19:24 23 Ocak 2019 Çarşamba 06:30 07:58 13:05 15:40 18:03 19:25 24 Ocak 2019 Perşembe 06:30 07:57 13:06 15:41 18:04 19:26

GÜNÜN AYETİ

Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tespih edin. O, sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. (Ahzâb, 33/41-43)

GÜNÜN HADİSİ

(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulallah? dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmaktır. (Al-Bukhari, "Vasâyâ", 23, Tıbb, 48; Muslim, “Îmân”, 145)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim… (Tirmizî, "De’avât", 73)