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Haberler Gündem İnanç Ankara Cuma saati: Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Temmuz Ankara Cuma namazı saati
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Ankara Cuma vakti: Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Temmuz Ankara Cuma namazı saati

Ankara Cuma saati Müslüman vatandaşların gündeminde. Bugün Ankaralı vatandaşlar seccadeleri ile birlikte cami ve mescitler de sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazlarını eda edecek. İşte, 16 Temmuz 2021 Ankara Cuma saati haberimizde...

Ankara Cuma saati: Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Temmuz Ankara Cuma namazı saati

Ankara Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Ankara'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Ankara cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 16 Temmuz Diyanet Ankara Cuma namaz saati ve Ankara haftalık namaz vakitleri

16 TEMMUZ 2021 ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

16 Temmuz 2021 Ankara Cuma namazı saati: 13:00

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Temmuz 2021 Cuma 03:37 05:26 13:00 16:56 20:23 22:05
17 Temmuz 2021 Cumartesi 03:38 05:27 13:00 16:56 20:23 22:04
18 Temmuz 2021 Pazar 03:39 05:28 13:00 16:55 20:22 22:02
19 Temmuz 2021 Pazartesi 03:41 05:29 13:00 16:55 20:21 22:01
20 Temmuz 2021 Salı 03:42 05:29 13:00 16:55 20:21 22:00
21 Temmuz 2021 Çarşamba 03:43 05:30 13:00 16:55 20:20 21:59
22 Temmuz 2021 Perşembe 03:45 05:31 13:00 16:55 20:19 21:58

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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