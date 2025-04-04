Ankara'da 4 ev ve 2 samanlık yandı

Ankara Çamlıdere'de 4 ev ve 2 samanlık yandı
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde alevlere teslim olan 4 ev ve 2 samanlık yandı
Giriş: 04.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:20
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saat 03.45'te ilçenin Çam köyünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol aldı. Yangınla ilgili İlçe Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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