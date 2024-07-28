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        Ankara'da bıçaklı saldırgan dehşeti

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bıçakla 3 kişiyi yaralayan saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:33
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        Ankara'da bıçaklı saldırgan dehşeti
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        Kızılcahamam'ın Soğuksu Caddesi'nde U.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan bıçakla 3 kişiyi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        U.Y., polisin tüm uyarılarına rağmen sakinleştirilemedi. Polise de saldırı girişiminde bulunan U.Y.'yi durdurmak isteyen ekipler önce havaya ateş açtı. Ancak U.Y. yine durmadı.

        Saldırgan kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Görüntülerde, saldırganın vurulduktan sonra yere düştüğü, yanında bulunan kadının polise tepki gösterdiği görüldü.

        Hafif yaralanan 3 kişi ile saldırgan, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #ankara
        #bıçaklı saldırı
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