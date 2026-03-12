Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ankara'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ülkenin dört bir yanında meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 12 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 17:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Topraklarının büyük bir kısmı fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan her sarsıntı küçük büyük fark etmeksizin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüp raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        ANKARA'DA DEPREM OLDU!

        AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Büyüklük:4.1 (Mw)

        Yer:Haymana (Ankara)

        Tarih:2026-03-12

        Saat:17:49:10 TSİ

        Enlem:39.03556 N

        Boylam:32.55833 E

        Derinlik:7.74 km

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!