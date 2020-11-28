İHA

Kaza saat 02.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı’nda meydana geldi. Konya yoluna giden Serdar Toptaş kontrolündeki 27 YJ 028 plakalı TIR, iddialara göre frenlerinin boşalması sonucunda kontrolden çıktı.

Malazgirt Bulvarı ile Mevlana Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta kaldırıma çıkan TIR, levhaları devirdikten sonra üst geçit direğine çarparak yan yattı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İHA'nın haberine göre; itfaiye erleri uzun süren çalışmalar sonucunda devrilen TIR’ın altında kalan Serdar Toptaş’ın cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri trafiği tek yönlü geçişini sağlarken, yola saçılan baharatları ise belediye ekipleri temizledi.

Ayrıca kazayı gören bir kişi, sürücünün yolda seyir halindeki diğer sürücülere selektör yaptığını daha sonra TIR'ın elektrik direklerine çarptığını ve devrildiğini söyledi.