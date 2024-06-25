Ankara'da kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde kamyonet, önünde giden otomobile arkadan çarptı. DHA'nın haberine göre; bariyerle kamyonet arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyonet ve demir bariyerler arasında sıkışan otomobil demir yığınına dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içinde bulunan D.Ü'nün (39) hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan sürücü H.K.Ü. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.K. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü C.K. ise Şereflikoçhisar ilçe jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.