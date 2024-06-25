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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

        Ankara-Niğde Otoyolu Şereflikoçhisar kesiminde kamyonet, otomobile arkadan çarptı. Feci kazada bariyerle kamyonet arasında sıkışarak ezilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 00:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 01:01
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        Kamyonetin çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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        Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde kamyonet, önünde giden otomobile arkadan çarptı. DHA'nın haberine göre; bariyerle kamyonet arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

        Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan H.K.Ü. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        HURDAYA DÖNÜŞTÜ

        Kamyonet ve demir bariyerler arasında sıkışan otomobil demir yığınına dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içinde bulunan D.Ü'nün (39) hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan sürücü H.K.Ü. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.K. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü C.K. ise Şereflikoçhisar ilçe jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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