Kırık koluyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün sabaha karşı Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Duvara tırmanarak pencereden eve giren hırsız, Muhittin G.'nin cep telefonunu çalarak pencereden kaçtı.

Olay sırasında duyduğu seslere uyanan Muhittin G., pencereden birinin çıktığını gördü. Bunun üzerine Muhittin G., polisi arayarak, şikâyette bulundu. İhbar üzerine, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Muhittin G.'nin verdiği ifade ve izledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlık şüphelisinin Mehmet E.Ç. olduğunu tespit etti.

İLK İFADESİNDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan Mehmet E.Ç.'nin ilk ifadesinde suçu kabul ettiği ve telefonu 500 TL karşılığında sattığı öğrenildi. Ayrıca, şüphelinin bir kolunun kırık olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre; cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen şüphelinin; açıktan hırsızlıktan 38, evden hırsızlıktan 14, bisiklet hırsızlığından 5, iş yerinden hırsızlıktan 1, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 ve diğer suçlar 6 olmak üzere toplam 66 Adet suç kaydının olduğu belirtildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikinci kat penceresinde bir süre bekleyen şüpheli, kırık koluna rağmen ikinci kattan inerek soğukkanlılıkla olay yerinden ayrılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.