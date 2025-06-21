Ankara'da olay, sabah saatlerinde Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında meydana geldi. Azot borusunda çıkan arızayı tamir etmek için gaz odasına giren 2 işçi, gazdan etkilendi.

ARKADAŞLARINI KURTARMAK İSTEDİLER DHA'daki habere göre durumu fark eden diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarını kurtarmak için odaya girdi. 3 işçi daha gazdan etkilendi.

BEŞ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Abdulkadir Kaya, 23 yaşındaydı. Gazdan etkilenen toplam 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Yıldız, 31 yaşında hayatını kaybetti.

2 İŞÇİ ÖLDÜ, 3'Ü TEDAVİ ALTINDA Gaz odasına ilk giren 2 işçi, 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdulkadir Kaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisi sürüyor. Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.