        Ankara'da narkotik operasyonları: 107 gözaltı

        Ankara'da narkotik operasyonları: 107 gözaltı

        Ankara'da polis ekiplerince bir haftalık süreçte uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı, 41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Narkotik operasyonu: 107 gözaltı

        Ankara'da polis ekiplerince bir haftalık süreçte uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı, 41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        107 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ankara’da narkotik ekiplerinin bir haftalık çalışmasında uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 37 kilo 201 gram esrar, 25 bin 785 adet sentetik ecza, 652 gram kokain, 206 gram bonzai, 114 gram metamfetamin ve 87 gram A.M. maddesinin yanı sıra 4 adet hassas terazi, 4 tabanca, 82 tabanca fişeği ile 238 bin 725 Türk lirası nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Narin Güran cinayetinde, Yargıtay'ın kararı sonrası Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkacak

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, hakkında verilen karar bozulan Nevzat Bahtiyar bugün tekrar hakim karşısına çıkacak.

        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak