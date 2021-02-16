Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Ankara hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'da kar yağışı bu gece ve yarın sabah öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü 8. ve 12. sınıflar için başladı. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak Ankara kar tatili ile ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama gelmedi.

ANKARA HAVA DURUMU

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