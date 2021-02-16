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Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışının Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü sabah saatleri devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da kar yağışının etkili olması nedeniyle okullar 17 Şubat Çarşamba günü de tatil edildi. Öğrenciler aynı kararın Ankara'da alınıp alınmayacağını merak ediyor. Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Ankara hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'da kar yağışı bu gece ve yarın sabah öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu...

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