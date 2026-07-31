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        Ankara'da orman yasağı uzatıldı

        Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağı ile diğer önleyici tedbirlerin 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını yasaklarken, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'da orman yasağı uzatıldı

        Ankara Valiliği, daha önce 30 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacağı açıklanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile diğer önleyici tedbirlerin 15 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını yasaklarken, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını bildirdi.

        ANKA'da yer alan habere göre Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle il genelinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önleyici tedbirlerin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını yasaklarken, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklıkların orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı, il genelinde meydana gelen yangınların büyük bölümünün ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı belirtildi.

        Bu nedenle, 22 Mayıs 2026 tarihli Valilik Genelgesi ile 30 Eylül 2026'ya kadar uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile diğer önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026'ya uzatıldığı bildirildi. Valilik, ilave tedbirler kapsamında il sınırları genelinde, zirai araziler, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere orman bitişiğindeki alanlarda her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ve ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı.

        Açıklamada, yangın riski taşıyan kırsal alanlar ile orman bitişiklerinin kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından kesintisiz gözetim altında tutulacağı, muhtarlıkların ise sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildireceği kaydedildi.

        Açıklamada, alınan yasak ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin derhal başlatılacağı, meydana gelebilecek zararlar ile idari masrafların sorumlularından tahsil edileceği vurgulandı. Valilik ayrıca, olası orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sanayi kuruluşlarının da sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri alması, kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri, muhtarlıklar ve diğer görevlilerce sürecin yakından takip edilerek kurumlar arasında koordinasyon sağlanması çağrısında bulundu.

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