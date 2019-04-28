Kaza Yenimahalle İlçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkıp yön tabelasına çarptı. DHA'nın haberine göre; otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Ankara İtfaiyesi ekipleri gönderildi. Yaralılardan E. E. ekipler tarafından 2 saat uğraş sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. .

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.